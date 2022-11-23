Сбер: Искусственный интеллект поможет в решении глобальных проблем
10:30 23.11.2022
В Сбербанке считают, что искусственный интеллект (ИИ) поможет в решении глобальных проблем. Об этом рассказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, выступая на конференции AI Journey-2022.
«Сегодня перед нами стоят сложные вызовы, например, по данным ООН, за последние 30 лет планета потеряла более 420 млн га деревьев, каждое десятилетие площадь арктических морских льдов сокращается на 1 млн кв. км, за сто лет уровень моря поднялся на 19 см. Цифры заставляют задуматься. Жизнь вынуждает нас двигаться быстрее и быстрее, поэтому как никогда актуальны новые инструменты для решения глобальных проблем, одним из таких ключевых инструментов мировое сообщество считает искусственный интеллект», – сказал Ведяхин.
Он пояснил, что в мире создаются центры компетенции в сфере ИИ в различных уголках земли, в России тоже создаются такие центры.
«Сбер тоже активно участвует в этих процессах, например, этой осенью с ДВФУ мы открыли Дальневосточный центр искусственного интеллекта. Центр работает над решением экологических проблем, на самом деле, в международном масштабе», – сказал Ведяхин.
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