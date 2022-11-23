Путина попросили включить в зерновую сделку пункт об отгрузке российского аммиака в Одессе
11:32 23.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предприниматель, председатель комиссии РСПП по минеральным удобрениям Дмитрий Мазепин попросил президента РФ Владимира Путина включить в зерновую сделку пункт о временном запуске аммиакопровода Тольятти — Одесса и отгрузке аммиака в Одессе.
Мазепин на встрече с президентом напомнил, что при заключении зерновой сделки в июле 2022 года был подписан меморандум, согласно которому страны под эгидой ООН поддержат разблокировку аммиакопровода Тольятти — Одесса и вывоз произведенного на «Тольяттиазоте» аммиака. По его словам, трубопровод на российской стороне работает исправно. «Мы имеем данные, что по украинской стороне она тоже может заработать. Но прошло время, движений никаких нет. Мы надеялись, что, когда будет продолжение зерновой сделки, которое недавно было сделано, также данный вопрос будет решен. Но хочу вам доложить, что украинская сторона выдвигает ряд политических вопросов, в которых мы некомпетентны, не можем работать», — сказал он.
«Просили бы вас помочь все-таки в рамках зерновой сделки временно открыть и обеспечить нам в Одессе слив и транспортировку аммиака, который может также идти в развивающиеся страны, в том числе Африку», — отметил Мазепин.
НОВОСТИ
- 11:20 23.11.2022
- Около 60% американцев не одобряют намерение Трампа вновь стать президентом — опрос
- 11:05 23.11.2022
- Союзные силы уничтожили технику ВСУ, которая обстреливала Энергодар и ЗАЭС — Рогов
- 11:00 23.11.2022
- Британия передаст Украине вертолеты Sea King
- 10:32 23.11.2022
- ООН должна не прятаться за общими фразами, а дать оценку расстрела военных РФ — Захарова
- 10:30 23.11.2022
- Сбер: Искусственный интеллект поможет в решении глобальных проблем
- 10:20 23.11.2022
- Иран заявил об убийстве полковника элитных частей израильскими агентами
- 10:05 23.11.2022
- Уже 78% финнов поддерживают вступление страны в НАТО — опрос
- 10:04 23.11.2022
- В Сбербанке считают искусственный интеллект главной технологией XXI века
- 10:00 23.11.2022
- В Вирджинии произошла стрельба в магазине Walmart, погибло около 10 человек
- 09:58 23.11.2022
- Максим Орешкин открыл конференцию AI JourneyJ 2022
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать