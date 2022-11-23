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Путина попросили включить в зерновую сделку пункт об отгрузке российского аммиака в Одессе

11:32 23.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предприниматель, председатель комиссии РСПП по минеральным удобрениям Дмитрий Мазепин попросил президента РФ Владимира Путина включить в зерновую сделку пункт о временном запуске аммиакопровода Тольятти — Одесса и отгрузке аммиака в Одессе.

Мазепин на встрече с президентом напомнил, что при заключении зерновой сделки в июле 2022 года был подписан меморандум, согласно которому страны под эгидой ООН поддержат разблокировку аммиакопровода Тольятти — Одесса и вывоз произведенного на «Тольяттиазоте» аммиака. По его словам, трубопровод на российской стороне работает исправно. «Мы имеем данные, что по украинской стороне она тоже может заработать. Но прошло время, движений никаких нет. Мы надеялись, что, когда будет продолжение зерновой сделки, которое недавно было сделано, также данный вопрос будет решен. Но хочу вам доложить, что украинская сторона выдвигает ряд политических вопросов, в которых мы некомпетентны, не можем работать», — сказал он.

«Просили бы вас помочь все-таки в рамках зерновой сделки временно открыть и обеспечить нам в Одессе слив и транспортировку аммиака, который может также идти в развивающиеся страны, в том числе Африку», — отметил Мазепин.

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