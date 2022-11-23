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Резиденция посла Алжира загорелась в центре Москвы

12:00 23.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар произошел в здании резиденции посла Алжира в центре Москвы, сообщили ТАСС в среду в экстренных службах.

«На улице Спиридоновка произошел пожар в здании резиденции посла Алжира», — сказал собеседник агентства.

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