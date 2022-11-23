В России выявили 5 631 случай заражения коронавирусом за сутки

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 631, летальных исходов из-за ковида — на 54. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 4 660 случаев заражения и 59 смертей, всего с начала пандемии — 21 550 982 и 391 622 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 6 785 против 6 444 днем ранее, до 20 961 317.