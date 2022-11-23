В СБУ утверждают, что при обыске в храмах УПЦ нашли «пророссийскую литературу»

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба безопасности Украины (СБУ) в среду выступила с утверждением, что во время обысков в храмах Украинской православной церкви (УПЦ), в том числе в Киево-Печерской лавре, ее сотрудники нашли «пророссийскую литературу и миллионы наличных».

Сотрудники СБУ во вторник провели оперативные мероприятия в Киево-Печерской лавре, двух монастырях в Ровенской области, а также в помещениях Сарненской епархии УПЦ.

«СБУ нашла пророссийскую литературу, миллионы наличных — более 2 млн гривен (54 тыс. долларов США), 100 тыс. долларов и несколько тысяч российских рублей — <…> во время мероприятий по безопасности в помещениях УПЦ. Во взаимодействии с сотрудниками полиции и Нацгвардии было тщательно проверено более 350 церковных сооружений и 850 человек. Более 50 человек прошли углубленные контрразведывательные опросы, в том числе с использованием полиграфа. Среди них были не только граждане Украины, но и иностранцы, в частности, граждане РФ, находившиеся на территории объектов», — говорится в сообщении в телеграм-канале спецслужбы.

СБУ 13 ноября возбудила уголовное дело по факту песнопений о России в одном из храмов Киево-Печерской лавры.