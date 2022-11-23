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ВС Украины наращивают группировку на линии соприкосновения в Запорожской области — Рогов

13:05 23.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наращивать группировку на линии боевого соприкосновения в Запорожской области в районе городов Орехов и Гуляйполе. Об этом сообщил в среду ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, техника продолжает прибывать в город Запорожье, а оттуда «отправляется под Орехов в большей степени, в меньшей степени — под Гуляйполе и село Каменское». «Изменения могут быть, когда они пойдут в наступление. Я думаю, их сдерживает еще погода, потому что распутица, грязи много на линии боевого соприкосновения. Ближайшие дни обещают более сухие», — сказал Рогов.

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