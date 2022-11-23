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Цена газа в Европе поднялась выше $1 400 за 1 тыс. куб. м

13:32 23.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа в Европе в ходе сегодняшних торгов поднялась выше $1 400 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общий рост цены с начала дня составляет более 10%.

Стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1 431 за 1 тыс. куб. м, или 133,8 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Ранее «Газпром» зафиксировал «оседание» на Украине российского газа, который должны были поставить в Молдавию, и с 28 ноября начнет сокращать подачу газа для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки, если транзитный дисбаланс сохранится.

Кроме того, Еврокомиссия (ЕК) предложила механизм коррекции энергетического рынка, в рамках которого предлагается ввести потолок цен на газ в размере 275 евро за МВт ч на виртуальном хабе TTF.

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