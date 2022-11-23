Эрдоган утверждает, что Турция имеет право самостоятельно решать проблемы на севере Сирии
14:00 23.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция имеет право по своему усмотрению решать проблемы в сфере безопасности, исходящие с севера Сирии. С таким утверждением выступил в среду президент республики Тайип Эрдоган.
«Турция имеет право отлавливать и наказывать участвующих в нападениях на нашу страну террористов как внутри страны, так и за ее пределами. Мы имеем право сами решать свои проблемы на севере Сирии», — сказал он в ходе выступления в парламенте.
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