Эрдоган утверждает, что Турция имеет право самостоятельно решать проблемы на севере Сирии

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция имеет право по своему усмотрению решать проблемы в сфере безопасности, исходящие с севера Сирии. С таким утверждением выступил в среду президент республики Тайип Эрдоган.

«Турция имеет право отлавливать и наказывать участвующих в нападениях на нашу страну террористов как внутри страны, так и за ее пределами. Мы имеем право сами решать свои проблемы на севере Сирии», — сказал он в ходе выступления в парламенте.