Кличко призвал киевлян готовится к худшему сценарию с энергоснабжением зимой

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Киева должны быть готовы к «самому плохому сценарию» с энергоснабжением этой зимой, вплоть до необходимости эвакуации целых районов города в случае повсеместного отключения света. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в опубликованном в среду интервью немецкой газете «Бильд».

«Мы должны подготовиться к самому плохому сценарию. Это произойдет, если повсеместно будет отключена электроэнергия и станет еще холоднее. Тогда придется эвакуировать людей из части города, хотя мы не хотим, чтобы дело зашло так далеко», — предупредил Кличко. «Мы вынуждены каждые несколько часов отключать электричество в отдельных районах города, иначе система будет перегружена», — сказал он.