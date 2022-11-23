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Лаврентьев считает, что курдам могли «дать отмашку» на совершение теракта в Стамбуле

15:12 23.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рабочая партия Курдистана, которая, по сведениям турецких властей, стоит за терактом в Стамбуле, могла получить «отмашку» на его совершение. Об этом заявил в среду спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев по итогам 19-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.

«Мы не можем сказать, что вот эти теракты, за которыми стоит, как нам сообщили наши турецкие партнеры, Рабочая партия Курдистана, являются какой-то самодеятельностью со стороны этой структуры, наверное, все-таки какая-то отмашка была им дана», — сказал он.

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