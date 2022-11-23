В России почти на 30% выросло число преступлений с использованием оружия
15:32 23.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество преступлений, совершенных в России с использованием оружия, за десять месяцев текущего года выросло почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует в среду из материалов о состоянии преступности в РФ за январь–октябрь 2022 года.
«В январе–октябре 2022 года с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств совершено 5 тыс. преступлений, что на 29,7% больше, чем годом ранее», — сказано в материалах ведомства.
Вместе с тем количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, по сравнению с январем-октябрем 2021 года уменьшилось на 7,3% и составило 19,2 тысячи. В то же время выросло на 12,6% число выявленных фактов хищения и вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Как следует из материалов статистики, по темпам прироста преступлений, совершенных с использованием оружия и боеприпасов, лидируют Курская и Белгородская области, на третьем месте — Москва. Количество зарегистрированных преступлений с использованием оружия в этих регионах выросло на 675%, 213% и 203% соответственно. Также в пятерку рейтинга вошли Псковская область (прирост 150%) и Крым (прирост 133%).
Сокращение числа подобных преступлений отмечается в Севастополе (на 83,3%), в Марий Эл (на 70%) и Сахалинской области (на 61,5%).
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