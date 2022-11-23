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Медведев предупредил, что не стоит надеяться на истощение запасов оружия у РФ

16:00 23.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заверил, что вопреки ожиданиям врагов российского оружия «всем хватит».

«Враги продолжают внимательно „калькулировать“ наши пуски и наши запасы. Напрасно надеются на истощение наших возможностей», — написал он в телеграм-канале в среду. «Продолжение следует. Всем хватит!» — пообещал зампред Совбеза РФ.

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