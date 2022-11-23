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НОВОСТИ

Львов полностью обесточен — мэр

16:12 23.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Львов полностью обесточен после прогремевших в среду взрывов, также возможны перебои с водоснабжением. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой.

«Весь город без света. Ждем дополнительную информацию от энергетиков. Возможны перебои с водоснабжением», — написал он в своем телеграм-канале.

Мэр призвал жителей города оставаться в укрытиях.

Ранее во Львове прозвучала серия взрывов.

[обновлено 16:45]

Подача отопления и водоснабжения приостановлена во Львове из-за отсутствия электричества, город переходит на питание от дизель-генераторов. Об этом в среду сообщил мэр города Андрей Садовой.

«Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена подача отопления и воды. Переходим на работу дизель-генераторов», — написал он в своем телеграм-канале.

В городе также прекращено движение трамваев и троллейбусов.

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