Львов полностью обесточен — мэр
16:12 23.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Львов полностью обесточен после прогремевших в среду взрывов, также возможны перебои с водоснабжением. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой.
«Весь город без света. Ждем дополнительную информацию от энергетиков. Возможны перебои с водоснабжением», — написал он в своем телеграм-канале.
Мэр призвал жителей города оставаться в укрытиях.
Ранее во Львове прозвучала серия взрывов.
[обновлено 16:45]
Подача отопления и водоснабжения приостановлена во Львове из-за отсутствия электричества, город переходит на питание от дизель-генераторов. Об этом в среду сообщил мэр города Андрей Садовой.
«Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена подача отопления и воды. Переходим на работу дизель-генераторов», — написал он в своем телеграм-канале.
В городе также прекращено движение трамваев и троллейбусов.
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