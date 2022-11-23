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НОВОСТИ

Сирийские курды фактически являются «заложниками» США — Лаврентьев

16:32 23.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные столицы оказывают серьезное давление на сирийских курдов, они фактически «заложники» США. Об этом заявил в среду спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев на пресс-конференции по итогам 19-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.

«На курдов оказывается очень серьезное давление со стороны известных западных столиц», — сказал он, отметив, что только за последний месяц было несколько визитов высокопоставленных делегаций из Вашингтона, которые предостерегли сирийских курдов от шагов навстречу Дамаску.

«Грозили при этом приостановкой оказания им помощи. Сирийские курды фактически находятся в качестве „заложников“ у Соединенных Штатов», — подчеркнул спецпредставитель президента РФ.

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