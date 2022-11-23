Украинские АЭС отключены от энергосистемы
17:00 23.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Хмельницкая атомная электростанция в среду отключена от энергосистемы. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Гамалий.
«Энергоблоки Хмельницкой АЭС отключены от энергосистемы», — написал он в своем телеграм-канале.
Ранее украинские СМИ сообщили об аварийной остановке Южно-Украинской и Ровенской АЭС. Таким образом, сейчас все три остающиеся под контролем Киева действующие АЭС отключены от энергосистемы.
Сообщается, что АЭС отключены в связи с невозможностью вывода электроэнергии.
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