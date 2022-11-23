Украинские АЭС отключены от энергосистемы

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хмельницкая атомная электростанция в среду отключена от энергосистемы. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Гамалий.

«Энергоблоки Хмельницкой АЭС отключены от энергосистемы», — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее украинские СМИ сообщили об аварийной остановке Южно-Украинской и Ровенской АЭС. Таким образом, сейчас все три остающиеся под контролем Киева действующие АЭС отключены от энергосистемы.

Сообщается, что АЭС отключены в связи с невозможностью вывода электроэнергии.