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НОВОСТИ

Украинские АЭС отключены от энергосистемы

17:00 23.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хмельницкая атомная электростанция в среду отключена от энергосистемы. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Гамалий.

«Энергоблоки Хмельницкой АЭС отключены от энергосистемы», — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее украинские СМИ сообщили об аварийной остановке Южно-Украинской и Ровенской АЭС. Таким образом, сейчас все три остающиеся под контролем Киева действующие АЭС отключены от энергосистемы.

Сообщается, что АЭС отключены в связи с невозможностью вывода электроэнергии.

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