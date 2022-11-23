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НОВОСТИ

Госдума вводит миллионные штрафы за пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола

17:12 23.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума в среду приняла во втором, основном чтении законопроект, предусматривающий введение крупных административных штрафов — до 10 млн рублей — за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола как среди несовершеннолетних, так и взрослых.

Штраф за ЛГБТ-пропаганду, которая выражается «в распространении информации или публичных действиях», а также пропаганду смены пола для граждан составит до 100 тыс. рублей, для должностных лиц предусмотрено наказание до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — до 1 млн рублей. Пропаганда среди несовершеннолетних или с использованием СМИ и интернета предусматривает кратное увеличение этих штрафов.

Штраф за пропаганду педофилии, в том числе за распространение информации, «оправдывающей ее или формирующей привлекательность», должен составить до 400 тыс. для граждан, до 800 тыс. для должностных лиц и до 4 млн рублей для юрлиц. Как и в случает с ЛГБТ-пропагандой, использование СМИ и интернета станут отягчающими обстоятельствами, максимальный штраф увеличится до 10 млн рублей.

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