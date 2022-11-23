Андрей Воробьев: В Подмосковье будет крупнейший в Восточной Европе завод по производству напитков
17:30 23.11.2022
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Фото Константина Семенца
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил завод «Святой источник», проверил, как реализуется инвестиционный проект и обсудил планы дальнейшие планы сотрудничества с инвесторами.
«Завод «Святой источник» - лидер по продаже бутилированной воды. Сейчас здесь производят полмиллиарда бутылок в год, а собираются - миллиард. Хочу поблагодарить инвесторов за то, что реализуют такой масштабный проект у нас в регионе. И, конечно, самое главное – люди, которые работают на предприятии. Это компетентные сотрудники, обладающие всем необходимым, чтобы управлять сложными линиями», - сказал Андрей Воррбьёв.
Суммарный объем инвестиций в проект составит 10 млрд руб. На предприятии уже создано 200 рабочих мест, 80% сотрудников – местные жители.
Завод «Святой источник» включен в реестр участников регионального инвестиционного проекта. С 1 по 4 годы предприятие не платит налог на имущество, а с 5 по 7 годы он снижен до 1,1% при стандарте 2,2%. А налог на прибыль в течение всего срока реализации проекта нужно будет платить только 10% вместо 20%.
«Завод был построен в короткие сроки – возводить его начали в 2020 году, а первый коммерческий запуск продукции был уже в феврале 2022-го. У нас применены новейшие технологии, как по обработке воды и производству напитков, так и по бутилированию и хранению продукции. В основном она идет в Центральный и Северо-Западный федеральные округа, а также в Беларусь», - рассказал операционный директор завода «Святой Источник» Юрий Науменко.
Сейчас на предприятии работают 3 линии: моноформатная по производству питьевой воды объемом 5 л (6 тыс. бутылок/час), мультиформатная 0,33-1,5 л (44 тыс. бутылок/час) и асептическая, где производят воду с ароматизаторами 0,5-1,5 л (36 тыс. бутылок/час). К 2026 году запустят две новые линии, а к 2030-му - еще столько же.
«Я приехал из Омска, сейчас живу в городе Лобня, работаю здесь с октября прошлого года, участвовал в установке все этих линии. Работать нравится, здесь хорошо налажена коммуникация. И условиями жизни тоже доволен - возле дома есть спортивные площадки, там играют в волейбол, баскетбол, а летом проходили открытые тренировки по вольной и греко-римской борьбе. Для меня это важно», - сказал инженер процессов повышенной эффективности Евгений Ботвин.
В Московской области минеральную и газированную воду выпускают 30 предприятий. Это 11% от всего производства в стране - Подмосковье является лидером. Воду поставляют не только по всей России, но также в Казахстан, Белоруссию, Киргизию, Таджикистан, Азербайджан и другие государства.
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