Под Воронежем пресечена диверсия сторонников украинских националистов — ФСБ

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ предотвратила в Воронежской области диверсию на военных и энергетических объектах, которую готовили сторонники украинских националистов. Главарь банды и два его сообщника ликвидированы при задержании, сообщили ТАСС в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности на территории Воронежской области пресечена попытка совершения диверсии на военных и энергетических объектах региона членами законспирированной ячейки сторонников украинской националистической идеологии. При попытке задержания главаря и его двух сообщников в момент извлечения ими средств террора из заранее оборудованного на окраине Воронежа тайника последние оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и ответными действиями были уничтожены», — подчеркнули в ЦОС.

Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет.