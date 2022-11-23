Производство легковых машин в РФ за год упало на 65,7% - Росстат
19:10 23.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Всего в январе — октябре 2022 года было выпущено 386 тыс. легковых автомобилей, что на 65,7% ниже, чем годом ранее.
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