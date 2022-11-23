0
0
14
НОВОСТИ

Производство легковых машин в РФ за год упало на 65,7% - Росстат

19:10 23.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выпуск легковых автомобилей в РФ в октябре 2022 года снизился на 63,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 37,3 тыс. штук, следует из данных Росстата. При этом по отношению к сентябрю текущего года производство выросло на 57,1%.

Всего в январе — октябре 2022 года было выпущено 386 тыс. легковых автомобилей, что на 65,7% ниже, чем годом ранее.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:09 23.11.2022
Программа энергосбережения позволила «Роснефти» сэкономить за 2021 год 5,6 млрд рублей
0
3
19:01 23.11.2022
Махмуд-Али Калиматов: в 2022 году 49 врачей из Ингушетии станут участниками программы "Земский доктор"
0
39
18:33 23.11.2022
В Киеве не работают банкоматы, в магазинах стоят очереди
0
100
17:40 23.11.2022
Под Воронежем пресечена диверсия сторонников украинских националистов — ФСБ
0
178
17:30 23.11.2022
Андрей Воробьев: В Подмосковье будет крупнейший в Восточной Европе завод по производству напитков
0
167
17:12 23.11.2022
Госдума вводит миллионные штрафы за пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола
0
204
17:00 23.11.2022
Украинские АЭС отключены от энергосистемы
0
220
16:32 23.11.2022
Сирийские курды фактически являются «заложниками» США — Лаврентьев
0
220
16:12 23.11.2022
Львов полностью обесточен — мэр
0
306
16:00 23.11.2022
Медведев предупредил, что не стоит надеяться на истощение запасов оружия у РФ
0
277

Возврат к списку