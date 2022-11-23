Производство легковых машин в РФ за год упало на 65,7% - Росстат

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выпуск легковых автомобилей в РФ в октябре 2022 года снизился на 63,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 37,3 тыс. штук, следует из данных Росстата. При этом по отношению к сентябрю текущего года производство выросло на 57,1%.

Всего в январе — октябре 2022 года было выпущено 386 тыс. легковых автомобилей, что на 65,7% ниже, чем годом ранее.