0
0
98
НОВОСТИ

Спецмеры в сфере валютного регулирования продлены на год

19:50 23.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специальные экономические меры по обеспечению финансовой стабильности в сфере валютного регулирования продлены на год, до 31 декабря 2023 года. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован в среду.

Первоначально срок действия указа был рассчитан до 31 декабря 2022 года, теперь продлен до конца 2023 года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:10 23.11.2022
Производство легковых машин в РФ за год упало на 65,7% - Росстат
0
155
19:09 23.11.2022
Программа энергосбережения позволила «Роснефти» сэкономить за 2021 год 5,6 млрд рублей
0
146
19:01 23.11.2022
Махмуд-Али Калиматов: в 2022 году 49 врачей из Ингушетии станут участниками программы "Земский доктор"
0
159
18:33 23.11.2022
В Киеве не работают банкоматы, в магазинах стоят очереди
0
243
17:40 23.11.2022
Под Воронежем пресечена диверсия сторонников украинских националистов — ФСБ
0
276
17:30 23.11.2022
Андрей Воробьев: В Подмосковье будет крупнейший в Восточной Европе завод по производству напитков
0
247
17:12 23.11.2022
Госдума вводит миллионные штрафы за пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола
0
284
17:00 23.11.2022
Украинские АЭС отключены от энергосистемы
0
304
16:32 23.11.2022
Сирийские курды фактически являются «заложниками» США — Лаврентьев
0
282
16:12 23.11.2022
Львов полностью обесточен — мэр
0
377

Возврат к списку