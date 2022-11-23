Спецмеры в сфере валютного регулирования продлены на год

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специальные экономические меры по обеспечению финансовой стабильности в сфере валютного регулирования продлены на год, до 31 декабря 2023 года. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован в среду.

Первоначально срок действия указа был рассчитан до 31 декабря 2022 года, теперь продлен до конца 2023 года.