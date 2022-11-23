Конференцию AI Journey смотрят в 180 странах мира

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В первый день онлайн-трансляция конференции AI Journey собрала 15 млн человек из 180 стран мира. Об этом рассказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на пресс-конференции по итогам первого дня мероприятия.

«Статистику мне обещали дать попозже, но мы видим уже более 15 млн просмотров из более 180 стран. Топ-стран: Россия, Индия, США, Малайзия и Индонезия», – сообщил он.

Причиной, почему в топ стран по количеству просмотров не вошел Китай, Ведяхин назвал специфику страны: китайские ученые воспринимают информацию в основном на китайском языке.

«Я думаю, что мы учтем этот момент и в следующем году будем делать конференцию еще и на китайском», – отметил он.