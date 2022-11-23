Количество членов Альянса в сфере искусственного интеллекта удвоится

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Количество членов Альянса в сфере искусственного интеллекта (ИИ) в ближайшее время удвоится благодаря вступлению в него новых компаний. Об этом рассказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на пресс-конференции в рамках AI Journey-2022.

«Буквально завтра мы объявим о присоединении к Альянсу в сфере искусственного интеллекта новых членов. Это очень известные компании. Да и в целом в ближайшее время количество членов Альянса в сфере ИИ будет только расти», – сказал он

Ведяхин добавил, что с момента создания Альянса в сфере искусственного интеллекта объединение стало драйвером регуляторных изменений и национального развития в данной сфере.

По его словам, за последний год Альянс аккредитовал 10 образовательных программ вузов по ИИ, провел крупнейший в мире школьный конкурс по ИИ, в котором приняли участие свыше 50 тыс. человек. Также был запущен образовательный портал AI Russia, где размещено более 90 уникальных кейсов применения ИИ в 20 различных отраслях. Альянс стал разработчиком Кодекса этики искусственного интеллекта и организовал площадку для его дальнейшего развития.