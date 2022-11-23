Венгрия собирается борться за освобождение от предельных цен на газ и нефть из РФ
21:50 23.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы будем бороться завтра в Брюсселе за то, чтобы Венгрия была освобождена от предельных цен на газ и нефть», — сказал Сийярто в видеообращении на своей странице в соцсети.
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