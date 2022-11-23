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Венгрия собирается борться за освобождение от предельных цен на газ и нефть из РФ

21:50 23.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия будет бороться на совещании министров энергетики стран Евросоюза в Брюсселе против введения потолка цен на российские нефть и газ, поставляемые по трубопроводам. Об этом заявил в среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в преддверии совещания глав энергетических ведомств ЕС.

«Мы будем бороться завтра в Брюсселе за то, чтобы Венгрия была освобождена от предельных цен на газ и нефть», — сказал Сийярто в видеообращении на своей странице в соцсети.

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