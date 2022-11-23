22:10 Источник: Интерфакс

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении.

Как сообщает пресс-служба правительства, выступая на сессии СКБ ОДКБ, Пашинян заявил о важности политической оценки Организацией действий Азербайджана против Армении.

"Политическая оценка необходима, прежде всего, с моральной точки зрения, так как это должно быть логическим проявлением союзнических отношений. Конечно, это важно и с точки зрения восстановления территориальной целостности нашей страны, но это стремление само по себе не означает военного вмешательства", - сказал Пашинян.