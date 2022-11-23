Армения в ОДКБ останется - Песков
22:30 23.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мероприятие [саммит ОДКБ], несмотря на всю сложность, несмотря на то, что, как говорили лидеры в ходе своих выступлений, не все удалось согласовать, мероприятие подтвердило лишний раз востребованность этого формата, востребованность и жизнеспособность ОДКБ», — добавил представитель Кремля.
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