Армения в ОДКБ останется - Песков

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения, безусловно, останется в ОДКБ, несмотря на то, что не все удалось согласовать, заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду по итогам саммита организации.«Безусловно, останется», — ответил Песков на вопрос, останется ли Армения в ОДКБ.

«Мероприятие [саммит ОДКБ], несмотря на всю сложность, несмотря на то, что, как говорили лидеры в ходе своих выступлений, не все удалось согласовать, мероприятие подтвердило лишний раз востребованность этого формата, востребованность и жизнеспособность ОДКБ», — добавил представитель Кремля.