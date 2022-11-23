Страны ЕС продолжают спорить о потолке цен на нефть из России - СМИ

23:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры стран — членов Европейского союза (ЕС) о введении ограничения цен на российскую нефть зашли в тупик. Об этом в среду сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, Польша и страны Балтии отвергли предложение Европейской комиссии (ЕК) об установлении цены на нефть из России на уровне 65 долларов за баррель, поскольку сочли такое предложение ЕК «слишком щедрым» для Москвы. Ряд других стран с развитым судоходством, в том числе Греция и Мальта, не хотят, чтобы цена на российское топливо опускалась ниже 70 долларов за баррель.