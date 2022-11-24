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НОВОСТИ

РФ будет снижать военный потенциал Киева, пока он не займет реалистичную позицию — Небензя

09:00 24.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия продолжит действия по ограничению военного потенциала Украины, пока Киев не займет реалистичную позицию на переговорах. С таким заявлением выступил в среду на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

По словам российского постпреда, ВС РФ наносят удары «по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы к Киеву одержать военную победу над Россией». «Подрыв боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности и территориальной целостности России, — одна из целей СВО. И она будет реализовываться военными методами, пока киевский режим не займет реалистичную позицию, которая позволила бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать те вопросы, которые вынудили нас начать СВО», — заявил Небензя.

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