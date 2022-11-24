Зеленский рассказал о состоянии электроснабжения в регионах
09:20 24.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Половина областей Украины была обесточена в среду, восстановительные работы будут идти круглосуточно. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в опубликованном в четверг видеообращении к гражданам.
«Когда я получал вечером отчеты о ходе восстановления энергоснабжения, 11 областей имели отметку „вся область без электричества“, — сказал он. — По состоянию на начало ночи постепенно подключаем новые районы. Энергетики, коммунальщики, ГСЧС будут работать круглосуточно».
По его словам, в Киевской области началось подключение бытовых потребителей, уже 20% подключены. В Черкасской области пока подключена только критическая инфраструктура. В Одесской области свет получают пока только 10% бытовых потребителей. Сложная ситуация, по словам Зеленского, и в ряде других областей, а также в столице.
«Киев — очень сложная ситуация. Работы будут продолжаться всю ночь. Ожидаем результат уже завтра, на первую половину дня», — сообщил он.
В среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась более двух часов. Из Киева, Одессы, Днепра, Львова, Николаева, Харькова и других городов поступали сообщения о взрывах и повреждениях на объектах инфраструктуры. Без света на всей территории Украины осталось подавляющее большинство потребителей, сообщило в среду министерство энергетики страны.
Аварийно отключены от энергосистемы все три находящиеся под контролем Киева атомные электростанции: Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская.
Новости
- 10:20 24.11.2022
- Запад так увлекся обвинениями РФ, что осудил обстрелы ЗАЭС, не указав виновных — Мирошник
- 10:05 24.11.2022
- Польша выступает за потолок цен на российскую нефть на уровне $30 за баррель - Politico
- 10:00 24.11.2022
- В РФ хотят ввести штраф за нарушение правил выгула опасных пород собак
- 09:32 24.11.2022
- Национализированные активы украинских олигархов могут быть приватизированы — Цеков
- 09:05 24.11.2022
- Индия провела успешное испытание ракеты «Агни-3», способной нести ядерный заряд
- 09:00 24.11.2022
- РФ будет снижать военный потенциал Киева, пока он не займет реалистичную позицию — Небензя
- 23:00 23.11.2022
- Страны ЕС продолжают спорить о потолке цен на нефть из России - СМИ
- 22:30 23.11.2022
- Армения в ОДКБ останется - Песков
- 22:10 23.11.2022
- Пашинян отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ
- 21:50 23.11.2022
- Венгрия собирается борться за освобождение от предельных цен на газ и нефть из РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать