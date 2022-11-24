Зеленский рассказал о состоянии электроснабжения в регионах

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Половина областей Украины была обесточена в среду, восстановительные работы будут идти круглосуточно. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в опубликованном в четверг видеообращении к гражданам.

«Когда я получал вечером отчеты о ходе восстановления энергоснабжения, 11 областей имели отметку „вся область без электричества“, — сказал он. — По состоянию на начало ночи постепенно подключаем новые районы. Энергетики, коммунальщики, ГСЧС будут работать круглосуточно».

По его словам, в Киевской области началось подключение бытовых потребителей, уже 20% подключены. В Черкасской области пока подключена только критическая инфраструктура. В Одесской области свет получают пока только 10% бытовых потребителей. Сложная ситуация, по словам Зеленского, и в ряде других областей, а также в столице.

«Киев — очень сложная ситуация. Работы будут продолжаться всю ночь. Ожидаем результат уже завтра, на первую половину дня», — сообщил он.

В среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась более двух часов. Из Киева, Одессы, Днепра, Львова, Николаева, Харькова и других городов поступали сообщения о взрывах и повреждениях на объектах инфраструктуры. Без света на всей территории Украины осталось подавляющее большинство потребителей, сообщило в среду министерство энергетики страны.

Аварийно отключены от энергосистемы все три находящиеся под контролем Киева атомные электростанции: Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская.