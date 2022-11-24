Индия провела успешное испытание ракеты «Агни-3», способной нести ядерный заряд

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия провела испытательный пуск баллистической ракеты «Агни-3», способной нести ядерный боезаряд. Об этом со ссылкой на Минобороны республики сообщила в четверг газета «Индиан экспресс».

Ракета была запущена на полигоне на острове Абдул Калам в восточном индийском штате Одиша в Бенгальском заливе. «Индия осуществила успешный испытательный запуск баллистической ракеты средней дальности „Агни-3“. Испытание было частью регулярных учебных запусков, проводимых командованием стратегических сил», — приводит издание заявление военного ведомства. В ходе испытания были подтверждены все рабочие параметры системы.

«Агни-3» имеет дальность пуска до 3,5 тыс. км. Ракета длиной 17 м, диаметром 2 м и стартовой массой около 50 тонн уже стоит на вооружении Индии.