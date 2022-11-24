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Национализированные активы украинских олигархов могут быть приватизированы — Цеков

09:32 24.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Имущество украинских олигархов, которое планируют национализировать власти Крыма, в дальнейшем может быть приватизировано. Об этом ТАСС в четверг заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

«Думаю, что за национализацией, возможно, последует и приватизация, то есть продажа каким-то добросовестным инвесторам этих объектов», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о будущем активов украинских олигархов, которые попадут под национализацию.

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