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НОВОСТИ

В РФ хотят ввести штраф за нарушение правил выгула опасных пород собак

10:00 24.11.2022 Источник: Известия

В России предлагают ввести новое наказание за нарушение правил выгула опасных пород собак. В случае если на них не будет поводка и ошейника, владельцам животных придется заплатить штраф от 1 до 3 тыс. рублей. Как выяснили «Известия», такой законопроект намерена внести в Госдуму группа депутатов ЛДПР. Инициативу поддерживают в большинстве фракций, но зампред нижней палаты по экологии Владимир Бурматов считает, что необходимо установить и административную ответственность за укусы собак, причем не только особо опасных пород. По его словам, в ближайшее время Госдума может принять эту норму во втором и третьем чтениях.

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