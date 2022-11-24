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Зеленскому предлагают официально переименовать Россию в «Московию» — петиция

10:32 24.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Петиция с призывом изменить название России на «Московию» появилась на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского.

«Официально переименовать название „Россия“ на „Московия“. Заменить термин „русский“ на „московский“, „Российская Федерация“ на „Московская Федерация“, — говорится в петиции.

Автор петиции считает, что официальное изменение названия государства — «это мощный информационный ход на международном уровне».

На данный момент подписи под ней поставили чуть более 50 человек.

В январе этого года в Киевском горсовете предложили переименовать Россию в «Московию». Киевсовет стал третьим украинским органом местной власти, который хочет переименовать Россию. В декабре 2021 года депутаты Львовского областного совета со второй попытки проголосовали за постановление об обращении к Верховной раде и президенту Владимиру Зеленскому о переименовании России в «Московию» для «восстановления исторической справедливости». Вслед за депутатами Львовского облсовета переименовать Россию в «Московию» захотели и депутаты Ровенского областного совета, которые 17 декабря проголосовали за принятие соответствующего обращения к президенту и парламенту. Обращение инициировал глава облсовета Сергей Кондрачук (партия «Европейская солидарность»).

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