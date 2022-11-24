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РФ заработала 300 миллиардов рублей в прошлом году за счет внедрения искусственного интеллекта

10:25 24.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта (ИИ) за прошлый год составил 300 млрд руб. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, выступая на деловом завтраке в рамках AI Journey-2022.

«По самым консервативным оценкам, эффект от внедрения искусственного интеллекта за прошлый год составил более 300 млрд руб., из которых, как считается, 200 млрд была прибыль Сбербанка. На самом деле, я думаю, что был гораздо больше, мы просто пока не научились качественно измерять его», – сказал Чернышенко.

Он добавил, что сегодня в среднем уровень внедрения искусственного интеллекта в компаниях России составляет 20%.

«На горизонте буквально пары лет мы ожидаем прироста в экономику 1 трлн руб. только за счет внедрения искусственного интеллекта», – заявил вице-премьер.

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