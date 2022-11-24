РФ заработала 300 миллиардов рублей в прошлом году за счет внедрения искусственного интеллекта
10:25 24.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта (ИИ) за прошлый год составил 300 млрд руб. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, выступая на деловом завтраке в рамках AI Journey-2022.
«По самым консервативным оценкам, эффект от внедрения искусственного интеллекта за прошлый год составил более 300 млрд руб., из которых, как считается, 200 млрд была прибыль Сбербанка. На самом деле, я думаю, что был гораздо больше, мы просто пока не научились качественно измерять его», – сказал Чернышенко.
Он добавил, что сегодня в среднем уровень внедрения искусственного интеллекта в компаниях России составляет 20%.
«На горизонте буквально пары лет мы ожидаем прироста в экономику 1 трлн руб. только за счет внедрения искусственного интеллекта», – заявил вице-премьер.
НОВОСТИ
- 11:50 24.11.2022
- К Кодексу этики искусственного интеллекта присоединились новые организации
- 11:34 24.11.2022
- Альянс в сфере искусственного интеллекта запускает рейтинг вузов по качеству подготовки специалистов по машинному обучению и анализу данных
- 11:32 24.11.2022
- В России выявили 5 784 случая заражения коронавирусом за сутки
- 11:25 24.11.2022
- Альянс в сфере искусственного интеллекта создаст центр стандартизации и оценки эффективности моделей машинного обучения
- 11:22 24.11.2022
- К Альянсу в сфере искусственного интеллекта присоединились новые участники
- 11:20 24.11.2022
- Блогер Некоглай выдворен из России
- 11:05 24.11.2022
- Послы ЕС не договорились по потолку цен на российскую нефть, переговоры продолжатся — ЕК
- 11:00 24.11.2022
- Китайский космический телескоп Kuafu-1 передал первые снимки Солнца
- 10:32 24.11.2022
- Зеленскому предлагают официально переименовать Россию в «Московию» — петиция
- 10:30 24.11.2022
- Конференцию AI Journey в первый день посмотрели более 20 миллионов человек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать