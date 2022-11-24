Китайский космический телескоп Kuafu-1 передал первые снимки Солнца

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайский космический телескоп «Куафу-1» (Kuafu-1; ASO-S) передал на Землю первое изображение Солнца с момента своего запуска. Об этом в четверг сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на Китайскую академию наук.

Космический телескоп «Куафу-1» отправил на Землю снимки солнечных вспышек, произошедших ночью 11 ноября, сделанные в рентгеновском диапазоне. Изображение было получено с помощью аппаратуры с жесткой модуляцией рентгеновского излучения (HXI).

«При помощи этого телескопа мы сможем наблюдать за Солнцем 24 часа в сутки практически круглый год», — отметил Гай Вэйцюнь, руководитель проекта из обсерватории Цзыцзиньшань в провинции Цзянсу. Он уточнил, что с мая по август в работе аппарата возможны перерывы длительностью не более 18 минут в день, в течение которых телескоп будет находиться в тени Земли.

«Куафу-1» был запущен 9 октября и функционирует на солнечно-синхронной орбите на расстоянии 720 км от поверхности Земли. С его помощью ученые надеются установить связь между магнитным полем Солнца и так называемыми корональными выбросами массы — извержениями большого плазменного облака из внешней атмосферы звезды. Кроме того, аппарат используют для прогнозирования космической погоды. Ожидается, что телескоп проработает на орбите четыре года.