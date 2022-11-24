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НОВОСТИ

Послы ЕС не договорились по потолку цен на российскую нефть, переговоры продолжатся — ЕК

11:05 24.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Послы стран Евросоюза не согласовали в среду общую позицию по введению потолка цен на российскую нефть, переговоры будут продолжаться. Это подтвердила в четверг еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

«Да это так, переговоры будут продолжаться», — заявила она в ответ на просьбу подтвердить неудачу первой встречи послов ЕС по обсуждению потолка цен на российскую нефть.

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