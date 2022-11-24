Блогер Некоглай выдворен из России

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гражданин Молдавии, блогер Некоглай (Николай Лебедев), который опубликовал пародию на российского военного, выдворен из России за миграционные нарушения. Об этом ТАСС сообщили в четверг в правоохранительных органах.

«Сегодня ночью Лебедев вылетел из Москвы. Приставы проконтролировали исполнение им решения суда», — сказал собеседник агентства.

В ожидании депортации блогер находился в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в поселке Сахарово в Подмосковье. После вступления в силу решения суда о его выдворении приставы открыли исполнительное производство.

Пресненский суд 9 ноября признал блогера виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение миграционного законодательства), и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации путем принудительного перемещения. 11 ноября Московский городской суд признал это решение законным.

Ранее директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что обратилась в Генпрокуратуру и МВД с требованием проверить действия блогера на признаки преступления по статье о публичной дискредитации ВС РФ (ст. 280.3 УК РФ). Поводом стал опубликованный в интернете ролик Некоглая, где он пародирует российского солдата, на которого сбрасывают гранаты с дрона.