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Госдума приняла закон о штрафах за пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола

12:00 24.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект о введении миллионных административных штрафов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола.

Штраф за ЛГБТ-пропаганду, которая выражается «в распространении информации или публичных действиях», а также пропаганду смены пола для граждан составит до 100 тыс. рублей, для должностных лиц предусмотрено наказание до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — до 1 млн рублей. Максимальный штраф в случае такой пропаганды в интернете или СМИ составит до 5 млн рублей.

Штраф за пропаганду педофилии, в том числе за распространение информации, «оправдывающей ее или формирующей привлекательность», составит до 400 тыс. для граждан, до 800 тыс. для должностных лиц и до 4 млн рублей для юрлиц. Как и в случает с ЛГБТ-пропагандой, использование СМИ и интернета станут отягчающими обстоятельствами, максимальный штраф увеличится до 10 млн рублей.

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