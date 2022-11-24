В РФ с начала года выявлено 660 тыс. фактов фиктивной регистрации иностранцев

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России с начала года выявило 660 тыс. фактов фиктивной регистрации. Об этом на брифинге в четверг сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

«С начала года выявлено 660 тыс. фактов фиктивной регистрации иностранных граждан. Они были сняты с учета, возбуждены уголовные дела», — сказала она.