В Москве выявили 1 058 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 058 против 1 351 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 250 366 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 14 против 12 днем ранее, до 46 905. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 810, до 3 058 890.