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Российский газ будет исключен из контрактов на совместные закупки стран ЕС - заявление

22:45 24.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры энергетики стран Евросоюза условились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки, объем которых в 2023 году должен составить как минимум 15% от объема газохранилищ государств — членов сообщества, или 13,5 млрд кубометров. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, распространенном по итогам состоявшейся в четверг неформальной встречи в Брюсселе.

«Новые правила создадут возможности для стран — участниц ЕС и их энергетических компаний приобретать газ совместно на глобальных рынках», — указывается в документе. Еврокомиссия отмечает, что государства обязаны «приобретать через этот механизм 15% всего газа, необходимого для заполнения их газохранилищ в 2023 году».

«Страны-члены особо подчеркнули, что российский газ будет исключен из совместных закупок», — говорится в заявлении.

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