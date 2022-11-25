Российский газ будет исключен из контрактов на совместные закупки стран ЕС - заявление
22:45 24.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Новые правила создадут возможности для стран — участниц ЕС и их энергетических компаний приобретать газ совместно на глобальных рынках», — указывается в документе. Еврокомиссия отмечает, что государства обязаны «приобретать через этот механизм 15% всего газа, необходимого для заполнения их газохранилищ в 2023 году».
«Страны-члены особо подчеркнули, что российский газ будет исключен из совместных закупок», — говорится в заявлении.
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