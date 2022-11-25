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Взрывы прогремели в пригороде Запорожья

09:05 25.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы были слышны в пятницу утром в пригороде подконтрольного Киеву города Запорожья. Об этом сообщил глава подчиненной украинским властям областной администрации Александр Старух.

«Обстоятельства инцидента выясняются», — написал он в своем телеграм-канале.

Украинское издание «Страна» также публикует фотографию, на которой виден поднимающийся после взрывов дым.

Ранее в городе была объявлена воздушная тревога.

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