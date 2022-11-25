Взрывы прогремели в пригороде Запорожья
09:05 25.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрывы были слышны в пятницу утром в пригороде подконтрольного Киеву города Запорожья. Об этом сообщил глава подчиненной украинским властям областной администрации Александр Старух.
«Обстоятельства инцидента выясняются», — написал он в своем телеграм-канале.
Украинское издание «Страна» также публикует фотографию, на которой виден поднимающийся после взрывов дым.
Ранее в городе была объявлена воздушная тревога.
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