Взрывы прогремели в пригороде Запорожья

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы были слышны в пятницу утром в пригороде подконтрольного Киеву города Запорожья. Об этом сообщил глава подчиненной украинским властям областной администрации Александр Старух.

«Обстоятельства инцидента выясняются», — написал он в своем телеграм-канале.

Украинское издание «Страна» также публикует фотографию, на которой виден поднимающийся после взрывов дым.

Ранее в городе была объявлена воздушная тревога.