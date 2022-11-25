Зеленский готов рассмотреть возвращение Крыма без помощи военных действий - СМИ
09:32 25.11.2022 Источник: РБК
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что «будет только за», если кто-то предложит Киеву способ возвращения Крыма в состав страны невоенным путем.
«Я понимаю, что все озадачены ситуацией и тем, что будет с Крымом», — сказал он, отметив, что, если предложенное Украине решение предполагает, что полуостров останется в составе России, «на это не стоит тратить свое время».
По словам украинского лидера, вооруженный конфликт не завершится до тех пор, пока страна не вернет себе утраченные территории, в противном случае возобновление боевых действий будет вопросом времени. РБК
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