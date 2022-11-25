Суд отказался снять с Андрея Макаревича статус иноагента
10:05 25.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, который оспаривал решение Минюста о признании его иноагентом. Об этом ТАСС сообщили в суде.
«Суд отклонил в полном объеме исковые требования Макаревича А. В. к Минюсту РФ. Истец требовал признать незаконным решение о включении его в реестр физлиц-иноагентов», — сказали в суде.
2 сентября Минюст внес Макаревича в реестр иноагентов. Он неоднократно высказывался против военных действий на Украине. В начале марта музыкант сообщил, что находится в Израиле.
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