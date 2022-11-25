В Нигерии пастор с сообщниками расчленили мужчину ради магического ритуала
10:20 25.11.2022 Источник: Газета.Ru
В Нигерии двоих местных жителей и пастора задержали за убийство 39-летнего мужчины и расчленении его тела ради магического ритуала. Об этом сообщает Punch.
В правоохранительные органы обратились родственники жертвы. Они рассказали, что мужчина уехал из дома и не вернулся. Под подозрение попал 21-летний молодой человек — он помог полиции найти своего 20-летнего сообщника.
В ходе допроса подозреваемые признались, что похитили мужчину, насильно затащили его в кусты, убили и расчленили его тело. Некоторые останки они забрали с собой, а остальное закопали на месте убийства.
Один из преступников признался, что пастор познакомил его с колдуном, который обещал хорошо заплатить за человеческие голову, сердце, руки и ноги, нужные ему для ритуала. Чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений, колдун дал им 80 тыс. найр в качестве аванса. Остаток, составлявший 120 тыс. найр, они надеялись получить после выполнения задания.
Правоохранительные органы продолжают розыск колдуна. Газета.Ru
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