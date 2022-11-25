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Британия решила ограничить использование китайских систем видеонаблюдения — FT

11:00 25.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британские власти отдали распоряжение ведомствам прекратить установку систем видеонаблюдения китайского производства на «режимных объектах» в связи с рисками безопасности. Об этом в пятницу сообщила газета «Файнэншл таймс».

Как заявил член кабинета министров Оливер Дауден, подобные ограничения коснутся «оборудования для наблюдения, произведенного [китайскими] компаниями». Такое решение принято по результатам проверки обеспечения безопасности, которая выявила, что «в свете угроз для Соединенного Королевства <…> требуются дополнительные меры контроля».

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил 15 ноября, что КНР представляет «системный вызов ценностям и интересам» королевства, а также угрожает британской «экономической безопасности».

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