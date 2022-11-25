США готовы вывести из Сирии силы курдов, чтобы избежать наземной операции Турции — "Хюрриет"

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США предложили Турции вывести отряды подконтрольных американцам курдских сил с севера Сирии на удаление 30 км, чтобы избежать проведения Анкарой трансграничной операции в регионе. Об этом сообщила в пятницу газета «Хюрриет» по итогам состоявшихся на текущей неделе переговоров начальников генштабов Турции и США.

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил 23 ноября в парламенте о планах провести наземную операцию сразу в нескольких районах на севере Сирии: Телль-Рифаате, Манбидже и Айн-эль-Арабе (Кобани). До этого в результате проведенной турецкой армией воздушной операции в регионе были уничтожены пути снабжения, нефтяные объекты, штабы и тренировочные базы, подконтрольные считающейся в Анкаре террористической Рабочей партии Курдистана и «Силам народной самообороны», пишет «Хюрриет». Осознав, в каком плачевном положении они окажутся при проведении наземной операции, «они начали просить о помощи американцев, отмечает издание.

В Вашингтоне, зная о настрое Эрдогана провести операцию, решили урегулировать проблему, не доводя ситуацию до критической, утверждает газета. С этой целью, по ее данным, сначала состоялся телефонный разговор председателя Комитета начальников штабов ВС США Марка Милли с турецким коллегой Яшаром Гюлером, а затем глава Минобороны Турции Хулуси Акар принял посла США в Анкаре Джеффа Флейка. «Что означают эти встречи в условиях, когда у всех на слуху возможность проведения операции? Во-первых, такие переговоры естественны, так как в Кобани также находятся американские военные. Во-вторых, американцы предлагают Турции вывести подконтрольные им силы курдов на удаление 30 км, чтобы не было необходимости в проведении наземной операции», — отмечает «Хюрриет».

Официальные лица Турции пока не прокомментировали утверждения газеты.