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Минфин обсуждает варианты обмена замороженных активов иностранных и российских инвесторов

12:20 25.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство финансов РФ прорабатывает возможности обмена замороженных за границей активов российских инвесторов на имеющиеся в РФ иностранные активы. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

«В принципе, это теоретически возможно, с одной стороны. С другой стороны, здесь нужно принять целый ряд законодательных решений, которые позволяли бы нам те замороженные средства уже иностранных инвесторов, которые заморожены здесь в Российской Федерации, использовать на расчеты по тем активам, которые заморожены за рубежом. Непростая ситуация вот. Есть тоже такие инициативы. Но они находятся в стадии рассмотрения. Я бы так сказал, что в начальной стадии рассмотрения», — сказал Силуанов.

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