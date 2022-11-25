В Польше повысили зарплаты военных, служащих на востоке страны
13:00 25.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство национальной обороны Польши приняло решение повысить зарплату военных, служащих на восточной границе страны. Об этом сообщил в пятницу в «Твиттере» глава ведомства Мариуш Блащак.
«Я подписал распоряжение о финансовых доплатах солдатам, которые несут службу в боевых частях и подразделениях поддержки, находящихся на востоке Польши. Военнослужащие получат по 450 злотых (около 100 долларов — прим. ТАСС) в месяц», — написал он.
По словам министра, «доплаты предназначены частям, которые участвовали и участвуют в защите польской границы во время гибридной атаки».
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