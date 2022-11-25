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Франция не может принимать участие в мирном процессе между Баку и Ереваном — Алиев

13:20 25.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил против участия Франции в мирном процессе между Баку и Ереваном и раскритиковал французского лидера Эмманюэля Макрона, обвинив его в принятии одной из сторон конфликта.

«Меньше чем через неделю после встречи в Праге президент Франции Макрон в своем интервью раскритиковал Азербайджан и обвинил нас в том, чего мы не совершали. После этого последовала всем известная резолюция Сената Франции, которая является абсолютно неприемлемой и оскорбительной. Далее была еще одна антиазербайджанская резолюция Национальной ассамблеи Франции, а затем попытка Франции атаковать нас через саммит [Международной организации] франкофонии. <…> Учитывая все это, понятно, что Франция не может принимать участия в мирном процессе», — заявил Алиев на международной конференции в Баку.

«Следующая встреча в Брюсселе должна была состояться 7 декабря. Однако вчера Хикмет Гаджиев (помощник президента Азербайджана — прим. ТАСС) сообщил мне, что премьер-министр Армении [Никол Пашинян] хочет встретиться только в том случае, если там будет Эмманюэль Макрон. Конечно, этого не произойдет», — подчеркнул Алиев, добавив, что на таких условиях встреча не состоится.

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