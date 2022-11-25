НАТО резко нарастила производство боеприпасов советских образцов для Украины
15:32 25.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НАТО смогла значительно расширить производство в Восточной Европе вооружений и боеприпасов советских образцов, которые необходимы Украине. Об этом заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания руководителей внешнеполитических ведомств стран альянса 29–30 ноября в Бухаресте, отвечая на вопрос об отказе Германии разместить на Украине системы ПВО «Пэтриот».
«Мы видим, что продукция значительно расширилась. В частности, НАТО смогла значительно нарастить производство советских вооружений и боеприпасов, которые срочно нужны Украине, которая все еще имеет большое количество советской артиллерии, для которой нужны боеприпасы и запчасти. Отдельные страны на восточном фланге альянса все еще имеют значительные производственные мощности для этого», — заявил Столтенберг.
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